Agricultura

O presidente da Emater/RS, Clair Tomé Kuhn, se reuniu na tarde de terça-feira com o presidente do Sindilat, Alexandre Guerra, para propor a prestação de serviços extras de assistência técnica aos produtores ligados às indústrias e cooperativas associadas ao Sindicato. A ideia inicial da Emater/RS-Ascar é intensificar as ações junto ao setor lácteo, mas, para isso, precisa de parceria que viabilize a expansão dos serviços. “Vejo a parceria como positiva, mas é um projeto que deve ser construído”, afirmou Guerra, após a apresentação da proposta.

“Estamos buscando essa parceria com o Sindicato porque os nossos assistidos (agricultores familiares) podem estar ou terão dificuldades para atender a algumas exigências como, por exemplo, o volume de entrega que para muitos é alto”, avaliou Kuhn, ao alertar que muitos desses agricultores pensam em sair da atividade.

Segundo dados da Emater/RS-Ascar, no Rio Grande do Sul aproximadamente 20% dos produtores entregam até 50 litros/leite/dia e 40% entregam 100 litros/leite/dia.

Por daiane