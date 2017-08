Geral

A Administração Municipal de Travesseiro definiu na semana passada a lista de nomes das meninas inscritas para o concurso das Soberanas do Município. A festa, alusiva aos festejos dos 25 Anos de Travesseiro, acontece na noite do dia 29 de setembro no Clue Esportivo Travesseirense com animação da banda Cosmo Express.

O concurso terá a participação de 11 candidatas que representam comunidades, entidades, clubes, indústria e comércio. Estão inscritas Alana Adreina Spiecker (Grêmio São João e Escola Monsenhor Seger), Ana Paula Stefani (JM Drogaria/Comercial RM e Exclusiva Ateliê), Bruna Thaís Becker ( SER Picada Essig), Daiane Amália Schmidt (Grupo de Jovens Rincão da Amizade), Érica Cristina Carvalho (Infinita Moda e Bazar), Franciele Feil (Avenida’s Restaurante), Jenifer Eduarda Ferreira Pelegrini (Esporte Clube Cairu), Juliana Kunrath (Associação Juventude e Mercado Travesseiro), Mariele Viviane Kochem (Marquez Alimentos), Raquel Henz (Clube Travesseirense) e Thaís Cristina Meyer (Unitrês).

No último sábado ocorreu o primeiro encontro com as candidatas, quando foram realizadas as fotos oficiais e repassadas informações importantes. Durante o próximo mês as candidatas participarão de várias atividades, incluindo a prova escrita, ensaios, cursos e entrevista com jurados.

