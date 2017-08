Apartes

Circulamos esta semana com o colega Solano Alexandre Linck pelos corredores da 36ª Convenção Gaúcha dos Supermercados – Expoagas 2017. O evento reuniu em torno de 44 mil pessoas ligadas ao setor de varejo, atacado, segmento produtivo e indústria, vindos de diferentes municípios.

O que se vê, ano após ano neste evento, que é considerado referência no Cone Sul pela qualidade das palestras, visitas técnicas, oficinas, exposição de produtos, máquinas e serviços é a disposição desta enorme cadeia produtiva em torno do trabalho. Foco no crescimento, através do desenvolvimento de novas tecnologias, criação de novos produtos e serviços, percepção apurada no comportamento do consumidor, qualificação no atendimento, gestão mais eficaz são algumas das prioridades que norteiam os líderes e colaboradores que fazem parte desta gama de pequenas e grandes empresas tão significativas para a economia gaúcha.

Paralelamente a esta força proativa em busca de competitividade, o grande desafio que a maioria enfrenta é a instabilidade política. A falta de políticas públicas transparentes, a corrupção, o alto custo dos tributos, o desemprego, geram uma enorme insegurança e falta de confiança do consumidor, o que afeta a economia. Existe boa vontade, disposição para crescer, por parte da iniciativa privada, mas o governo em todos os âmbitos tem que fazer a sua parte.

Força local e regional

Empresas de Arroio do Meio, Lajeado, Encantado, Estrela e outros municípios do Vale do Taquari foram presença marcante nesta 36ª Expoagas (veja nas páginas 15, 16, 17, 18 e 19 registros de empresas presentes no evento, bem como temas em debate nas palestras). Além dos líderes empresariais e seus colaboradores, sempre circulam supermercadistas e profissionais de outros segmentos nos dias de feira.

Entre os diversos lançamentos de novos produtos, destacamos a novidade apresentada pela Fruki, empresa que tem 93 anos e que nasceu aqui em Arroio do Meio. São os sucos de linha natural Com/Tem. Produzidos na Maison Forestier em Bento Gonçalves, apresentados nos sabores laranja com maçã, uva e detox – suco verde, e fazem parte de uma estratégia de crescimento da empresa voltada para as novas tendências e hábitos do consumidor. Nesta mesma linha, a empresa prepara outro lançamento para o ano que vem: a produção própria de cervejas. Para que a antecipação seja concretizada a produção será feita em uma cervejaria ociosa, o que permite que os investimentos sejam seguros, com boa parte dos recursos voltados para pesquisa e desenvolvimento.

CulturArte

De 4 a 8 de setembro ocorre a XXVII Feira do Livro no Clube Esportivo de Arroio do Meio. O evento sempre é uma oportunidade para crianças, jovens, pais, professores e comunidade reforçarem a importância da leitura como fonte de prazer e conhecimento. Agradecemos a agradável visita dos alunos do Programa Novo Mais Educação da EMPI que divulgou o evento de uma forma bem original, com apresentação de poemas.

Soberanas

O município de Travesseiro, através da secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo prepara para o dia 29 de setembro a escolha das soberanas do município.

Por daiane