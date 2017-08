Geral

A patronagem do CTG Tropilhas da Serra de Pouso Novo definiu na semana passada a programação que será desenvolvida durante a 38ª Semana Farroupilha de Pouso Novo. Entre as atrações estão homenagens, cavalgada, apresentações artísticas, fandangos, jantas típicas, comercialização de produtos coloniais e a inauguração do novo galpão do CTG.

A programação inicia na tarde do dia 16 de setembro com acendimento da Chama Crioula junto ao túmulo de Germano Rigo, no Cemitério Católico de Pouso Novo. Logo após o fogo simbólico será conduzido por cavaleiros que seguem por Canhada Funda em direção a comunidade de Medorema, onde na parte da noite serão recepcionados com jantar e fandango.

No domingo, dia 17, a Chama Crioula será trazida para o CTG, onde serão recepcionados às 10 horas com missa crioula seguido dos atos inaugurais do novo galpão do CTG Tropilhas da Serra. Ao meio-dia será servido almoço com churrasco e na parte da tarde acontece domingueira que será aberta por Aristides Batista da Silveira, primeiro gaiteiro do CTG Tropilhas da Serra.

Durante a semana do dia 18 até 23 de setembro, serão servidas jantas típicas, apresentações artísticas e fandangos. O encerramento acontece no sábado, dia 23, com jantar, escolha do prendado do CTG e fandango com o grupo Alma Crioula.

Por daiane