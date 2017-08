Geral

O CTG Travessia Crioula, de Travesseiro, vai sediar a solenidade de abertura da 18ª Cavalgada Região dos Vales. Este ano a cavalgada reúne tradicionalistas de 12 municípios com a possibilidade de ter a participação de mais de 120 cavaleiros que devem percorrer um trajeto de mais de 150 quilômetros.

A programação de largada acontece na sede da SER Juventude de Travesseiro, com a concentração dos cavaleiros para um almoço ao meio-dia de quarta-feira, dia 06 de setembro, seguido da solenidade e caminhada que na primeira tarde se estende até Marques de Souza, onde o grupo será recepcionado para o pernoite no CTG Caminhos da Serra.

Na manhã de quinta-feira, dia 07 de setembro, os cavaleiros seguem até Nova Bréscia com previsão de chegada na parte da tarde em Capitão. Na sexta-feira, dia 08, a delegação vai rumar até Roca Sales para de noite estar em Muçum. No sábado, dia 09, será percorrido o caminho para Vespasiano Correa e de lá, na parte da tarde, até São Valentin. No domingo, dia 10, os cavaleiros percorrem a última etapa do percurso com chegada prevista para a metade da manhã em Dois Lajeados, onde será realizada a solenidade de encerramento e servido almoço. Além dos municípios por onde passa a cavalgada, também acontece a presença de cavaleiros de Coqueiro Baixo, Cotiporã e Bento Gonçalves.

Por daiane