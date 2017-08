Geral

Na tentativa de buscar alternativas para coibir o aumento da criminalidade em Arroio do Meio, um grupo de moradores se mobiliza para reivindicar maior atenção das autoridades de Segurança Pública. Além de já terem procurado soluções no âmbito municipal, na quarta-feira representantes do grupo Pró- Segurança de Arroio do Meio, acompanhadas do prefeito Klaus Schnack, da vice-prefeita Eluise Hammes e do presidente da Câmara Municipal, Paulo Volk foram recebidos pelo Secretário Estadual de Segurança Pública, Cézar Schirmer, em Porto Alegre. O encontro foi intermediado pelo deputado estadual Marcel van Hattem.

Na ocasião, os líderes locais entregaram ofício em prol da segurança pública de Arroio do Meio, assinado também pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Arroio do Meio (Acisam) e com anexo de assinaturas colhidas junto à comunidade.

O documento foi formalizado em recente encontro realizado no Gabinete do Executivo, com demais entidades de segurança pública do município. Reforça a necessidade de reaparelhamento e reestruturação do quadro de efetivos da Brigada Militar e da Polícia Civil, reativação do Programa de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) nas escolas municipais, intensificação do Programa Cipave – Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar junto à Escola Estadual Guararapes, além de outras políticas de prevenção, às quais o município se coloca como parceiro. Solicita ainda a formalização de convênio entre Estado e município, visando a implantação do projeto de Videomonitoramento e de Cercamento Eletrônico, pedidos já encaminhados anteriormente ao secretário.

Na reunião, o pastor Jair Erstling, acompanhado da empresária Liselena Neumann e da professora Adriana Lermen, representando o Pró-Segurança de Arroio do Meio, explicou como tem sido difícil para a população conviver com os furtos e roubos. “Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que os ladrões não tomem também as nossas casas”, disse. Antes da reunião com o secretário Schirmer, foram realizadas reuniões em Arroio do Meio com a presença da população, Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário. “Há um forte engajamento da sociedade para resolver o problema, mas nós não somos policiais, ninguém vai se armar ou correr atrás de bandido”, indicou Jair, com a concordância do secretário.

O prefeito Klaus Schnack interviu para dizer que a prefeitura está colaborando da maneira que pode. “Fizemos uma parceria com o Consepro para ajudar na manutenção dos veículos da Brigada Militar. Também contratamos uma estagiária para a Polícia Civil, para realizar o atendimento”, disse. Além disso, uma outra medida que o prefeito considera importante é a implantação de câmeras de monitoramento.

De acordo com o secretário Schirmer, o Estado precisa aumentar o investimento em tecnologia, principalmente em câmeras e cercamento eletrônico, o que seria uma vontade já expressa pelo governador José Ivo Sartori. “Com relação à falta de efetivo de policiais, hoje há um déficit de efetivo muito grande, mas já chamamos todos os policiais, bombeiros e funcionários da Susepe que haviam feito concurso. O governador recentemente anunciou novos concursos para suprir boa parte da necessidade, mas os novos policiais ainda não estão disponíveis”, disse.

O deputado Marcel van Hattem elogiou a iniciativa dos moradores de Arroio do Meio e disse que está à disposição para seguir ajudando na solução dos problemas de Segurança Pública. “O direito à vida é o maior direito do cidadão. Precisamos reorganizar as finanças estaduais para que possamos garantir a paz e fazer o dinheiro do pagador de impostos retornar ao povo por meio de serviços essenciais”, salientou Marcel.

Nos próximos dias ocorrerá um encontro organizado pelo grupo Pró-Segurança no qual será apresentado um relatório sobre a audiência com o secretário Schirmer, entre outros assuntos. Este encontro é aberto a toda a população e sua data, local e horário ainda serão divulgados. O grupo Pró-Segurança agradece a todos que se engajaram e assinaram o abaixo-assinado que foi entregue ao secretário de segurança, com quase 1500 assinaturas.

A partir da audiência, o município aguarda assinar convênio com diretrizes técnicas para o projeto de videomonitoramento.

Por daiane