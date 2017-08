Saúde

Desde quarta-feira, dia 09, os pacientes do Vale do Taquari contam com os serviços da Clínica Popular Medfácil. Situado na rua Alberto Torres 517/902, no Centro de Lajeado, o estabelecimento visa proporcionar maior acessibilidade e rapidez a consultas, exames e pequenos procedimentos por um preço de apenas R$ 95.

Nas segundas-feiras haverá consultas com dermatologista. Nas terças com traumatologista e psiquiatra. Nas quartas com traumatologista, neurologista, dermatologista, proctologista e otorrinolaringologista. Nas quintas com vascular, endócrino, reumatologista, gastro e traumatologista. Nas sextas com oftalmologista, mastologista e otorrinolaringologista e nos sábados com urologista, otorrinolaringologista e dermatologista.

Quando não houver profissionais em Lajeado, será disponibilizado transporte até a unidade de Porto Alegre, com acompanhamento, permanecendo o valor de R$ 95. A coordenadora Cristina Martins, com experiência em Secretarias Municipais de Saúde e bom relacionamento com a classe médica, revela que a ideia do estabelecimento é mudar a política de atendimento na Região, especialmente no fator financeiro, indo ao encontro da realidade econômica do país, facilitando o acesso à saúde de qualidade. “Atualmente 80% dos médicos do nosso quadro são de fora, mas muitos especialistas da região estão interessados em trabalhar conosco e prefeituras estão nos contatando para convênios”, revela. O cronograma de especialidades, exames e pequenos procedimentos ainda está em evolução. Por isso em breve novidades deverão ser anunciadas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3088-2951, pelo WhatsApp 9 8582 4198 ou através do e-mail medfacilcons@gmail.com.

Por daiane