Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, promovido pela Aslivata, realizou no domingo, dia 06, os jogos da segunda rodada da primeira fase do torneio disputado nas categorias de aspirantes e titulares com a participação de 24 equipes de 15 municípios.

Pela categoria de titulares, a grande sensação da rodada ficou por conta do clássico entre o Sete de São Caetano e o Sete de Capitão. O confronto cercado de grande rivalidade desde os anos 80, foi realizado em São Caetano com forte marcação de ambos os lados. O Sete de Capitão largou na frente aos 07 minutos com gol de pênalti cometido pelo zagueiro Dutra sobre o atacante Itapuca. Tadeu cobrou e marcou.

Outro lance que marcou a partida aconteceu aos 38 minutos, quando o capitão do Sete de Capitão, Boca, desferiu uma cabeçada em Andrei Träsel, sendo expulso pelo árbitro Paulinho Rodrigues. Dois minutos depois o Sete de São Caetano empatou através de Andrei Träsel.

No segundo tempo, enquanto que o Sete de São Caetano buscava de forma insistente o segundo gol, o Sete de Capitão tratou de se fechar e em muitos momentos provocar um cai-cai de seus jogadores, principalmente o seu goleiro que precisou de vários atendimentos em campo, sempre sob os protestos do Sete de São Caetano.

Outro representante de Arroio do Meio, o Rui Barbosa jogou em Vespasiano Correa, onde sofreu goleada de 4 x 1 do Cruzeiro. O Brasil de Marques de Souza foi até Teutônia, onde perdeu por 3 x 1 para o Gaúcho.

A rodada foi completada com União Campestre 1 x 3 Palanque, 11 Amigos 1 x 0 Taquariense, Assespe 1 x 0 Juventude de Brochier, Bom Fim 0 x 7 União Carneiros, Ecas 2 x 0 Saidera, 25 de Julho 0 x 0 Estudiantes, Imigrante 1 x 3 Flor de Maio, Rudibar 1 x 1 Juventude Westfália e Guarani 1 x 3 Aimoré.

Pela categoria de aspirantes, jogaram Sete-SC 1 x 1 Sete de Capitão, Cruzeiro 2 x 2 Rui Barbosa, Gaúcho 1 x 1 Brasil, União Campestre 2 x 3 Palanque, 11 Amigos 1 x 2 Taquariense, Assespe 1 x 0 Juventude Brochier, Bom Fim 3 x 1 União Carneiros, Ecas 0 x 3 Saidera, 25 de Julho 0 x 2 Estudiantes, Imigrante 2 x 0 Flor de Maio, Rudibar 2 x 4 Juventude Westfália e Guarani 0 x 1 Aimoré.

Jogos para domingo: Domingo, dia 13, teremos os jogos da terceira rodada. Em Rui Barbosa, jogam Rui Barbosa x Estudiantes; em Capitão, Sete x Juventude de Berlim; em Marques de Souza, Brasil x União Campestre; em Estrela, Aimoré x Sete de São Caetano.

A rodada será completada com Taquariense x Gaúcho, Palanque x 11 Amigos, União Carneiros x Assespe, Saidera x Bom Fim, Juventude de Brochier x Ecas, Flor de Maio x Cruzeiro de Vespasiano Correa, 25 de Julho x Imigrante e Rudibar x Guarani.

Por daiane