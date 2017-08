Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 12, os jogos da 3ª rodada do 34º Campeonato de Bocha para Veteranos – Taça Supermercado Marel. O certame é disputado por 15 equipes que estão divididas em três chaves. Os atletas participantes são nascidos em 1977 (40 anos) ou mais.

No sábado jogaram Esperança-RB 2 x 6 Glória, Cruzeiro 7 x 1 Dona Rita “B”, Passo do Corvo 8 x 0 Guarani, Rui Barbosa 4 x 4 Forquetense, Treze de Maio 6 x 2 Brasil e Pituca 4 x 4 São José. Na quarta-feira jogaram em Bicudo em partida atrasada da 2ª rodada, Brasil x Pituca.

O torneio continua neste sábado, dia 19, com a realização dos jogos da 4ª rodada reunindo Cruzeiro x Amigos, Dona Rita “B” x Esperança-RB, Rui Barbosa x Dona Rita “A”, Forquetense x Guarani, Pituca x União e São José x Treze de Maio. Os jogos iniciam às 13h30min com 05min de tolerância.

Por daiane