Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol Copa Certel/Sicredi promovido pela Aslivata, realizou no domingo, dia 30, a sua primeira rodada pelas categorias de aspirantes e titulares. O certame tem a participação de 24 equipes de 15 municípios. A rodada inaugural, que teve 12 partidas em cada categoria, somou 24 gols na categoria de titulares e 44 gols pelos aspirantes.

Pela categoria de titulares, jogaram Brasil 2 x 0 Palanque de Venâncio Aires, Juventude de Wesfhália 0 x 1 Sete de São Caetano, Sete de Capitão 1 x 0 Guarani de Lajeado, Rui Barbosa 1 x 2 Imigrante de Estrela, Taquariense 0 x 0 União Campestre, Gaúcho 0 x 0 Onze Amigos, União de Carneiros 3 x 1 Juventude de Brochier, Saidera 0 x 0 Assespe, Bom Fim 1 x 2 Ecas, Estudiantes 3 x 1 Cruzeiro de Vespasiano Corrêa, Flor de Maio 2 x 1 25 de Julho e Aimoré 2 x 1 Rudibar.

Pela categoria de aspirantes, jogaram Rui Barbosa 3 x 1 Imigrante, Sete de Capitão 0 x 1 Guarani, Juventude Berlim 5 x 3 Sete de São Caetano, Brasil 2 x 1 Palanque, Taquariense 1 x 0 União Campestre, Gaúcho 3 x 1 Onze Amigos, União de Carneiros 1 x 0 Juventude de Brochier, Saidera 1 x 2 Assespe, Bom Fim 4 x 0 Ecas, Estudiantes 7 x 1 Cruzeiro de Vesp. Corrêa, Flor de Maio 1 x 2 25 de Julho e Aimoré 1 x 2 Rudibar.

Jogos para domingo

O certame continua domingo, dia 06 de agosto, com os jogos da segunda rodada. Em São Caetano, jogam Sete de São Caetano x Sete de Capitão. O Rui Barbosa joga em Vespasiano Correa com o Cruzeiro e o Brasil de Marques de Souza joga em Teutônia com o Gaúcho.

Nos demais jogos teremos União Campestre x Palanque, 11 Amigos x Taquariense, Assespe x Juventude Brochier, Bom Fim x União Carneiros, Ecas x Saidera, 25 de Julho x Estudiantes, Imigrante x Flor de Maio, Rudibar x Juventude Westfália e Guarani x Aimoré.

Por daiane