O Alto Taquari - Cotidiano

Já imaginou uma rua cheia de crianças curtindo música infantil feita no Rio Grande do Sul? É essa a proposta do projeto Ruas Cobertas de Crianças, contemplado no Prêmio Empreendedor Cultural – 3ª Edição, com patrocínio da RGE Sul e apoio institucional da Cida Planejamento Cultural, que levará música autoral infantil para esse público nas cidades de Arroio do Meio e São Leopoldo. As cidades receberão shows do Grupo Aquarela, Grupo Cuidado que Mancha e do músico e compositor Claudio Levitan, além de oficinas e outras atividades.

Aberta para crianças e adultos de todas as idades, a iniciativa procura divulgar e fortalecer a música autoral que, além de entreter, busca transmitir conhecimento e gerar reflexões através de composições que estimulam a fantasia e colaboram para a musicalização dos pequenos. Idealizada pela Jazz Produtora de Arte em parceria com a Imago Produtora, a Mostra de Música Autoral Infantil será realizada no dia 12 de agosto em Arroio do Meio.

O dia cultural também terá a apresentação de um grupo de canto coral infantil de cada município, oficina de Música para pais e filhos, oficina de Musicalização para educadores e um espaço para artesãos e outros expositores com seus trabalhos destinados às crianças. Na oficina voltada aos pais e filhos, jogos, exercícios e brincadeiras irão explorar os elementos que constituem a música: melodia, harmonia, timbre, ritmo, entre outros. Já no encontro para educadores, os participantes irão conhecer um panorama da música para crianças produzida no Brasil e vivenciar práticas artísticas que poderão sensibilizá-los para o trabalho com seus educandos.

No evento do próximo sábado, a parte da manhã fica destinada às oficinas e no período da tarde acontecem os shows, a partir das 14h.

Ruas Cobertas de Crianças -

Mostra de produção musical autoral infantil

Local: Casa do Museu (12/08)

9h: Oficina de Musicalização para Educadores e interessados

11h: Oficina de Música para Pais e Filhos

Ministrantes: Cláudio Veiga e Raquel Grabauska

Atividades na Rua Coberta (12/08)

14h: Espetáculo de abertura – Apresentações musicais de alunos da Rede Municipal de Ensino

15h: Espetáculo Cuidado que Ronca – Grupo Cuidado que Mancha

16h: Show de Claudio Levitan

17h: Espetáculo “Nessa Festa tem Bagunça” – Grupo Aquarela

Por daiane