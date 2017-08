Educação

Na manhã de sábado, 5, a Administração Municipal de Arroio do Meio fez a entrega da obra de ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel, de Rui Barbosa. O evento contou com a presença de autoridades, professores, alunos, famílias e comunidade do bairro, que acompanharam a apresentação do Grupo Instrumental da escola.

A Secretária Municipal de Educação, Mara Betina Forneck, conduziu a cerimônia do ato de entrega do novo espaço de 180m², num investimento de R$ 140 mil de recursos próprios do município. Em nome do Círculo de Pais e Mestres (CPM), Lara Maria Führ Warken ressaltou que a educação começa em casa e se intensifica na escola. “É na família que se ensinam bons valores, nós somos um elo de apoio à escola”, salientou. Em nome da escola, a vice-diretora Isoldi Schneider agradeceu o esforço de todos os envolvidos e relembrou a história da escola fundada em março de 1961 e instalada no prédio atual em 1993. “Juntos concretizamos ações em benefício dos nossos alunos”, afirmou.

O prefeito Klaus Werner Schnack enalteceu o esforço comunitário em prol da educação e das ampliações da escola ao longo dos anos. “Hoje somos uma grande família e comemoramos essa grande conquista, comunidade, administração e entidades de mãos dadas”, disse. “Nosso maior desafio é dar atenção especial e condições às nossas crianças, para que possam avançar e trazer sempre o melhor para nossas famílias e comunidades”, concluiu Schnack.

Na sequência, autoridades, professores e alunos seguiram para o novo espaço, onde descerraram a fita inaugural. A construção contempla a Biblioteca Mário Quintana e duas salas de aula. A ampliação foi executada sobre um auditório construído em 2012. A escola tem 269 alunos matriculados do Nível A ao 9º ano, sendo cerca de 70 em turno integral.

Construindo o Saber - Na próxima quinta-feira, dia 17, às 19h, será entregue à comunidade uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Construindo o Saber, no bairro Navegantes.

Por daiane