O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Toda a comunidade está convidada a prestigiar os espetáculos musicais que serão apresentados amanhã à tarde, 12, na Rua de Eventos, Arroio do Meio. A programação faz parte do Projeto Ruas Cobertas de Crianças, contemplado no Prêmio Empreendedor Cultural, com patrocínio da RGE Sul e apoio da Cida Planejamento Cultural e Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

O evento inicia às 14h, com apresentações musicais de alunos da Rede Municipal de Ensino. Logo após, às 14h30min, o espetáculo Cuidado que Ronca, do grupo Cuidado que Mancha, promete encantar pais e bebês. A programação segue com o show de Claudio Levitan, às 15h15min e encerra com o espetáculo Nessa Festa tem Bagunça, do grupo Aquarela, às 16h. O espaço oferecerá ainda exposição de artesanato e Feira Troca-troca de Livros e Brinquedos, com programação divertida para todas as famílias.

E ainda: Durante a manhã serão realizadas Oficinas de Musicalização para educadores, pais e filhos na Casa do Museu, mediante inscrições, dentro da Mostra de Produção Musical Autoral Infantil Gaúcha. A iniciativa procura divulgar e fortalecer a música autoral que, além de entreter, busca transmitir conhecimento e gerar reflexões através de composições que estimulam a fantasia e colaboram para a musicalização dos pequenos. A organização orienta que os participantes tragam almofada ou tapete para as atividades.

Por daiane