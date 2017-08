Saúde

Visando maior conforto e bem-estar à comunidade, a Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio comunica que a partir de 1º de setembro, os atendimentos no Posto de Saúde Central serão realizados mediante agendamento prévio. A medida começou a ser implantada gradativamente no início do ano e passa a funcionar definitivamente nos próximos dias, eliminando a entrega de fichas no subsolo da prefeitura. Nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) o agendamento ocorre conforme a organização de cada bairro.

Os agendamentos devem ser feitos pelo fone (51) 3716 1275 para as especialidades de Clínica Geral, Ginecologia, Obstetrícia, Cardiologia, Pediatria e Odontologia, ou pelo fone (51) 3716 2647 para Urologia e Dermatologia (Veja quadro completo abaixo, com especialidades, dias, horários e responsáveis pela marcação).

O secretário da Saúde, Gustavo Zanotelli, explica que casos de urgência e emergência devem se dirigir ao Plantão Médico 24 horas do Hospital São José, mantido pelo município. Da mesma forma, o município manterá o sistema de triagem nos postos, para casos urgentes. “Este modelo amplia a qualidade dos atendimentos nos postos de saúde, incentiva a organização da comunidade em suas consultas e promove a gestão da saúde pública”, esclarece. “Pedimos a compreensão e paciência da comunidade nos primeiros dias da implantação do novo sistema, pois será um período de adaptação em busca de mais qualidade e eficiência da nossa saúde”, explica.

O prefeito Klaus Werner Schnack reforça. “Desta forma estamos cumprindo solicitações feitas pela comunidade, inclusas no nosso Plano de Governo, procurando atender de forma digna e acolhedora nosso cidadão”, afirma.

Outra inovação na área da saúde é a implantação do prontuário eletrônico em todos os postos de saúde do município, interligando ao Sistema Único de Saúde (SUS). A tecnologia permite que o histórico do paciente seja acessado em qualquer unidade de atendimento público de saúde do país, agilizando e qualificando os serviços à comunidade. O avanço da tecnologia local iniciou em janeiro, com a compra e instalação dos equipamentos, e dá mais um passo este mês, com a migração para a liberação de exames e marcação de consultas pelo sistema online.

