Educação

Em noite festiva que culminou com oficinas interativas para a comunidade escolar do bairro Navegantes, a Administração Municipal de Arroio do Meio realizou na quinta-feira, 17, a entrega oficial da nova sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Construindo o Saber. A cerimônia foi conduzida pela Secretária Municipal de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck, na presença de autoridades, pais, alunos, professores e demais representantes da comunidade.

A nova sala de aula tem 72 metros quadrados de área construída, num investimento de R$ 77.300,00, provenientes de recursos próprios do município. A obra possibilita ampliar o atendimento do bairro para alunos da Educação Infantil/Turno Integral e Ensino Fundamental. Durante a inauguração, a diretora Márcia Thomé agradeceu o apoio da Administração Municipal, pais e alunos e lembrou de recentes ampliações de salas de aula e construção da quadra esportiva, que qualificaram os atendimentos no bairro. “A escola é o que é porque todos nós amamos estar aqui”, afirmou.

Após apresentação artística dos alunos do 5º ano, o prefeito Klaus Werner Schnack convidou o ex-prefeito Sidnei Eckert, que iniciou a obra na gestão passada, e na sua manifestação relembrou parte da história da escola e do bairro. Schnack parabenizou a comunidade escolar. “A escola está convidativa e a maior dádiva é ver nossas famílias aqui dentro participando da vida escolar dos filhos”, elogia. “Nosso objetivo é sempre proporcionar mais condições para nossas famílias terem espaços saudáveis de educação e lazer”, finalizou Schnack. A cerimônia seguiu com a bênção da Irmã Mirce e o descerramento da fita inaugural da nova sala de aula, momento em que o espaço foi completamente tomado pela comunidade escolar, marcando a inauguração oficial da ampliação.

Saiba mais: Esta foi a terceira ampliação entregue no mês de agosto pela Administração Municipal às escolas do município. No dia 5 foi inaugurado novo espaço de 180m² na Emef Princesa Isabel, do bairro Rui Barbosa, num investimento de R$ 140 mil, provenientes de recursos próprios do município. Já no dia 13 foi inaugurada ampliação 129,6m² do ginásio da Emef Itororó, do distrito de Palmas, num investimento próximo a R$ 80 mil, numa parceria entre comunidade local e Poder Público.

Por daiane