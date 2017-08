Meio Ambiente

O sistema de coleta seletiva de lixo urbano ainda não é uma realidade dos municípios de médio e pequeno porte do Vale do Taquari. Nenhum município da microrregião de abrangência do AT possui coleta seletiva. Entretanto, municípios como Capitão realizam um trabalho de conscientização com a população para a separação do lixo orgânico que pode ser reutilizado nas próprias residências como composto orgânico.

A exemplo dos demais, Arroio do Meio, maior município da microrregião, ainda não possui o serviço de coleta seletiva. A coordenadora do Meio Ambiente, Rose Grassi, revela que a Administração Municipal não tem a intenção de adotar a modalidade de coleta seletiva do lixo urbano, que tem custo elevado, e sim um sistema diferenciado de coleta, o qual não deu mais detalhes.

Rose salienta que primeiramente o desafio é estender o roteiro aos novos loteamentos, que ainda não possuem coleta de lixo urbano, o que deve acontecer até o fim do ano. São eles: Forqueta Baixa, parte do Passo do Corvo, Morro São José e Linha 32. “Precisamos ser justos e atender a todos com o recolhimento básico, para só depois avançar e implantar uma nova modalidade de recolhimento. Só depois disso pensaremos nessa forma que estamos estudando e acertando os detalhes. Prefiro não abrir sobre como será essa nova modalidade”.

Comerciante reclama

Ruas do Centro de Arroio do Meio já tinham lixeiras identificadas por cor, parcialmente fechadas, mas que foram trocadas por lixeiras abertas sem identificação. Mas na época em que foi feita essa alteração algumas velhas ficaram. Outras foram retiradas de alguns pontos e não foram recolocadas. O estado de conservação de algumas lixeiras é precário e preocupa comerciantes próximos pela impressão de desleixo que causam. Exemplos são a lixeira em frente ao Sine que está com problemas na estrutura. Na mesma quadra, do outro lado da rua, uma lixeira chama a atenção de comerciantes localizados próximos em razão da quantidade resíduos depositados.

O cabelereiro Valvir Feil, que possui uma barbearia há poucos metros da lixeira fala que apenas um coletor é insuficiente para a demanda que é grande daquela quadra. Ele se mostrou preocupado com a quantidade de material depositado nela, que por volta das 13 horas de segunda-feira, estava abarrotada de resíduos. “A coleta ocorre à noite. Até lá, o acúmulo será maior”, revela.

O acúmulo de resíduos deixa o espaço e o local com aspecto feio, o que prejudica o comércio. Lembra que em casa, juntamente com a família, realiza a separação do lixo orgânico do inorgânico. Em vão já que o município não tem a coleta seletiva de resíduos.

Meio Ambiente esclarece

A coordenadora do Meio Ambiente, Rose Grassi, fala que as lixeiras retiradas serão recolocadas em breve, pois estão em manutenção. Sobre a lixeira em frente ao Sine, observa que esta foi danificada pelo veículo da empresa que faz a coleta e será consertada nos próximos dias. Quanto à instalação de novas lixeiras, fala que o contribuinte interessado deve fazer o pedido na Administração Municipal que fará um estudo sobre a viabilidade de implantação.

Por daiane