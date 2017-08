Obras

Uma parceria entre a Administração Municipal de Arroio do Meio e loteador viabiliza a abertura de parte da rua Walmor Franke, em São Caetano, interligando o Loteamento Pituca, onde a via inicia, até a curva da rua Dona Rita, próximo ao cemitério evangélico/empresa Girando Sol. Nesta primeira etapa, a rua foi aberta até o loteamento em implantação e a conecta com a rua Dona Rita, evitando a esquina do antigo Salão Joriz. Para viabilizar a melhoria, o município expediu as licenças necessárias e disponibilizou canos para adequação da rua, enquanto o loteador contratou empresa especializada para a execução do serviço.

A medida visa melhorar a mobilidade urbana no entorno, viabilizando futuramente mais uma via de acesso entre a região de São Caetano e localidades de Passo do Corvo e Cascalheira, considerando o grande fluxo de veículos e caminhões que trafegam na região conhecida pelo número de empresas, Condomínio Industrial e setor primário.

Próximo dali outra melhoria de mobilidade foi executada na rua Alagoas, no trecho onde se instalou novo loteamento residencial, interligando as ruas Dona Rita e José Arnhold/Sete de Setembro, sem a necessidade de utilizar a rua Presidente Vargas ou ERS 130. O trecho antes coberto por área verde foi aberto e pavimentado, conforme lei municipal 3.269/2014, que prevê a responsabilidade exclusiva do loteador na instalação de redes de drenagem pluvial, iluminação pública e pavimentação.

Por daiane