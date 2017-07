Agricultura

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Meio (STR), juntamente com as igrejas luteranas e a católica, organiza para o dia 25, um encontro especial para lembrar a passagem do Dia do Colono. A programação será realizada no Salão de Festas da paróquia católica, no Centro de Arroio do Meio, com recepção às 19h e 19h30min o início dos trabalhos.

A ideia, segundo o presidente do STR, Astor Klaus, o vice Paulo Grassi e o secretário André Beuren, é valorizar quem esteve envolvido nas várias lutas sindicais, relembrando momentos históricos e conquistas que resultaram na evolução das pessoas e do município de Arroio do Meio. “Queremos lembrar que ainda temos espaço e compromisso com o crescimento de Arroio do Meio. Lembrar das diversas lutas na qual cada um teve uma parcela importante de participação e fazer um trabalho de conscientização para mostrar que ainda há algo a ser feito. Vivemos um tempo de desesperança e precisamos mostrar que cada um é importante neste processo de fazer as coisas melhorarem”, frisam.

Para Grassi é importante valorizar e lembrar a história que foi construída por estas lutas sindicais, aprender com ela e, assim, criar ânimo para reagir ao atual momento. “Às vezes essa força que temos pode estar adormecida, mas precisamos assumir nosso papel de construtores da mudança. Com o pouco de cada um se construiu uma história de conquistas, mostrando que temos a capacidade de fazer grandes mudanças se nos unirmos”, frisa.

Para o encontro estão sendo convidadas todas as pessoas que participaram de alguma mobilização sindical, independente da época e comunidade em geral. Na noite serão lembrados momentos como a renovação sindical, o Movimento das Mulheres, a greve de fome, o Ferramentaço, a luta pelo crédito rural, pelas moradias, pelo preço do leite, entre tantos outras. Quem participou das mobilizações vai poder dar seu depoimento, contando uma pouco da sua experiência.

