Agricultura

Neste sábado, dia 8, será realizada mais uma feira de peixe vivo em Arroio do Meio. Desta vez será na propriedade da família de Hardi Balduino Rheinheimer, em Palmas, próximo da Igreja Evangélica Luterana, com início às 9h.

Serão oferecidas carpas das espécies prateada, húngara, capim e cabeça grande.

Haverá serviço de abate e limpeza e venda de peixe frito. A promoção é da família piscicultora, Secretaria Municipal da Agricultura e Emater. A previsão é de que sejam disponibilizados em torno de 700 quilos de peixe.

Os organizadores pedem que os consumidores levem embalagens para o transporte dos peixes adquiridos.

As chamadas feiras de barranco vêm se realizando todos os meses em Arroio do Meio. Isso porque a Emater, a secretaria de Agricultura e os piscicultores fazem uma programação conjunta a cada dois anos. Com isso, garante-se uma feira de peixe vivo por mês nas propriedades em forma de rodízio, bem como a feira da Semana Santa.

Arroio do Meio vem realizando feiras de peixes há 23 anos e há quatro nesta modalidade de rodízio. O público consumidor é formado por moradores próximos ao piscicultor que realiza a feira e da área central do município. Arroio do Meio possui mais de 200 microaçudes. A maioria é destinada à produção de peixes para consumo próprio.

Por daiane