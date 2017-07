Geral

O governo do prefeito Klaus Werner Schnack está cumprindo as medidas reivindicadas há pelo menos seis anos por motoristas e transeuntes de Arroio do Meio. As ações discutidas e definidas pela Comissão de Mobilidade Urbana estão sendo executadas pelo Departamento de Trânsito com apoio das secretarias de Planejamento e de Obras.

A rua Bela Vista terá estacionamento proibido no lado esquerdo, sentido Centro-Arroio Grande, com alguns pontos de carga e descarga, para empresas e estabelecimentos comerciais. A via terá estacionamento liberado apenas no lado direito (cemitérios). Com isso, o eixo central da pista ficará mais ao lado esquerdo, garantindo um bom fluxo nos dois sentidos, gerando menos transtornos, especialmente no encontro na ida e vinda com veículos maiores.

O lado afetado tem em torno de 18 estabelecimentos, dentre comércio, prestadores de serviço, indústrias e escola. Para o empresário Sander Delazeri, 30 anos, proprietário do Restaurante Sul Minas, a mudança vai atrapalhar um pouco a comodidade dos clientes em termos de acessibilidade, porém, reconhece o ganho para o fluxo e segurança no trânsito. Sander vislumbra nas ruas transversais, como a Alcides Halmenschlager (lateral do Bruxel Material de Construção), locais interessantes para estacionamento, pois permanecem ociosos na maior parte do dia.

As medidas devem ser implantas em breve assim que o Departamento de Trânsito adquirir material para modificar a sinalização – pintura e placas.

Saída do Centro

A última quadra da rua Gustavo Wienandts, do trecho da rua são José até o Seminário Sagrado Coração de Jesus, também terá mudanças nas regras de estacionamento até o fim deste ano. A Comissão de Mobilidade Urbana estuda a proibição do estacionamento nos dois lados da via em horários de pico, proporcionando três pistas aos motoristas: a da esquerda será dedicada a quem quer retornar ao Centro; a do meio para quem atravessar a ERS-130; e a da direita, para São Caetano, Palmas e Encantado. A parada de ônibus será mantida.

Pelo menos seis estabelecimentos comerciais serão afetados com a medida. E não está descartada a proibição em tempo integral da faixa do lado esquerdo para quem retorna ao Centro. “A decisão releva a coletividade”, assegura a comissão.

O empresário Regis Ritt, proprietário do Ritt’s Restaurante, estima que a medida vai prejudicar ainda mais o movimento dos estabelecimentos, considerando que hoje grande parte dos funcionários e lojistas da área central da cidade já estacionam na Gustavo Wienandts, para dar preferência à acessibilidade dos seus clientes. “Meu estacionamento próprio não é o suficiente, conto com o movimento da rua. Interfere diretamente na viabilidade do negócio”, dimensiona.

Na concepção de Ritt, o problema da saída da cidade nunca esteve relacionado com o estreitamento da via (ausência de três pistas) e sim ligado a demora na travessia para a ERS-130. “Mais de 90% do congestionamento ocorre porque o trânsito não flui. O pior horário é entre 17h e 19h. Uma sinaleira resolveria 50% da situação e com um viaduto não haveria mais queixas. Mas as autoridades não querem enxergar a realidade, podem acabar prejudicando quem trabalha”, reflete.

Mais quebra-molas

Pelo menos oito novos quebra-molas devem ser implantados em vias do município. A medida atende diversos abaixo-assinados, no entanto, estudo da equipe de engenharia da secretaria do Planejamento, restringirá a colocação das ondulações de 3,7 metros de largura e 10 centímetros de altura, apenas em locais realmente necessários. Segundo a Comissão de Trânsito, não é possível atender todas as reivindicações, porque senão o trânsito ficará muito lento. Além disso, os motoristas precisam estar conscientes de dirigir com cautela.

A licitação dos serviços de instalação dos quebra-molas e recapeamento ocorreu ontem (quinta-feira).

LOCAIS:

Presidente Vargas (nºs 311 e 1088).

R. Dona Rita (a definir com moradores)

Estrada Geral Bela Vista/Arroio Grande (imediações do travessão João Antônio Rauber)

Emílio José Kaufmann (a definir)

Arthur José Schoreder (nºs 195 e 2155)

José Arnhold (nº 370)

Estrada São Roque (imediação Casa Comercial)

Mais dois quebra-molas estão incluídos na licitação. Os locais estão sob estudo da equipe de engenharia da prefeitura e Comissão de Trânsito.

Recapeamento de asfalto

A mesma licitação também contempla a recuperação da capa asfáltica em diversos pontos da cidade, como nas imediações da BRF, no entroncamento da rua Presidente Vargas e Helmuth Kuhn, no bairro Aimoré. Além disso haverá reparos nos locais em que a Corsan fez consertos na rede.

O município ainda aguarda participação do Daer no asfaltamento da pista de saída da VRS-811 para a ERS-130, na rótula, que foi prometido há mais de três meses.

Por daiane