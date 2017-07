Agricultura

Membros do Poder Executivo de Travesseiro, estiveram reunidos com representante da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa do Estado e produtores de leite do município para tratar sobre a preocupação e entender as necessidades dos agricultores que produzem leite no município.

A fim de debater o assunto e buscar uma solução para que as famílias produtoras possam sobreviver com a produção do leite, o município promoverá uma reunião geral, entre comunidade e membros da Comissão da Assembleia Legislativa, no dia 14 de julho, às 13h30min, no Clube Esportivo Travesseirense.

Por daiane