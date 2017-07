Obras

Economia é a palavra de ordem em Marques de Souza, e graças a isso a prefeitura entregou para a população uma escavadeira hidráulica, no valor de R$ 412,9 mil.

A máquina foi comprada através de processo licitatório e com recursos próprios do município. “Foi um esforço do prefeito, de toda a nossa equipe da administração e dos servidores. Uma luta onde o resultado foi essa conquista. Esse esforço vai trazer mais conquistas e muito em breve”, comenta o vice-prefeito Lucas Stoll.

A escavadeira será utilizada para fazer terraplenagem, alargamentos de estradas, acessos e açudes. Faz parte do processo de modernização do parque de máquinas do município.

Segundo o prefeito Edmilson Dörr (Brida), a intenção é manter o foco e o compromisso em realizar um trabalho para toda a população priorizando os setores mais deficitários, como no caso, o parque de máquinas. “Nós respeitamos as individualidades, mas a nossa meta é realizar um trabalho para a comunidade em geral. Vamos investir, e estamos investindo em outros setores. Aos poucos os resultados estão aparecendo. São apenas seis meses de governo, e nessa linha vamos seguir. Nós temos muita vontade de fazer. Mesmo que isso custe críticas vamos trabalhar pelo coletivo”, afirma o prefeito Edmilson Dörr (Brida).

O evento oficial de entrega ocorreu na tarde de sexta-feira em frente ao prédio do Executivo, onde a máquina ficou exposta. Estiveram presentes vereadores, representantes de entidades de classe, representante do deputado estadual Maurício Dziedrick, Fabiano Diehl, Emater, Brigada Militar, comunidade, estudantes e imprensa.

Por daiane