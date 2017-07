Obras

A secretaria de Obras de Travesseiro atuou no decorrer da semana na limpeza e pintura da ponte sobre o rio Forqueta que liga o município de Travesseiro com Marques de Souza. O trabalho foi realizado em conjunto entre as secretarias de Obras dos dois municípios, sendo que Marques de Souza entrou com o material e Travesseiro com a mão de obra.

A secretaria de Obras também realizou limpeza na estrada e colocação de saibro na estrada de Cairu e serviços em propriedades em São Miguel.

Por daiane