Educação

As 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Arroio do Meio entram em recesso escolar de 20 a 30 de julho. O período será de férias para mais de dois mil alunos e de formação para mais de 200 professores das redes municipal e estadual.

Nos dias 20 e 21 ocorre o Seminário de Educação, no auditório do Colégio Bom Jesus, das 8h às 17h, com o tema Escola, Família e Comunidade: Conectando Saberes, Valores e Atitudes. A palestra de abertura do Seminário será conduzida pelo jornalista, teólogo e filósofo Cláudio Schubert, sob o enfoque ‘Os desafios da Escola Contemporânea’. Paralelamente, haverá formação continuada para as profissionais responsáveis pelo preparo da alimentação escolar.

Também na sexta-feira, 21, será realizado o XIII Simpósio Municipal da Educação Infantil, voltado para as 130 educadoras das oito Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis). Por esse motivo, não haverá atendimento nas Eceis neste dia.

Por daiane