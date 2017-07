O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Em torno de 100 paraquedistas do Exército Brasileiro, da ativa e da reserva, de todo o Brasil estão sendo esperados para o Primeiro Encontro de Paraquedistas Militares de Arroio do Meio que ocorrerá na Rua de Eventos, neste sábado. O evento que inicia às 10 horas e transcorre durante todo o dia é aberto à comunidade que poderá conhecer um pouco mais da atividade. Estarão presentes paraquedistas de diversas cidades do Rio Grande do Sul e de outros estados a exemplo do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

No encontro haverá exibição de vídeos sobre a atividade e apresentação de equipamentos usados no dia a dia dos Paraquedistas Militares Brasileiros. O organizador do evento, Hailor Prediger, fala que a intenção é realizar o evento anualmente para também divulgar o município e seus atrativos turísticos. “Na parte da manhã, antes de iniciar encontro na Rua de Eventos, vamos visitar o Morro Gaúcho e os Caminhos da Forqueta. A intenção é divulgar o município para todo o país, pois temos muito a mostrar. Um potencial que é pouco explorado”, afirma.

Por daiane