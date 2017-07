Apartes

Nilson Friedrich, natural de Arroio do Meio, estava entre os formandos da Polícia Militar na última sexta-feira em ato solene que aconteceu na Academia de Polícia em Porto Alegre. Ele recebeu a graduação de 1º Tenente e agora aguarda pela nomeação, o que deve ocorrer na semana que vem. Ele tem preferência por Dois Lajeados ou Arroio do Meio, mas terá que aguardar .

Ele é casado com a soldada Tatiane Wilsmann que atua em Encantado. O casal é apaixonado pela farda, apesar de todas as dificuldades e perigos da profissão, e a Tati garante que o que mais inspira para ir em frente é a certeza de que há muito por fazer, que é possível ajudar muitas pessoas na profissão.

Segurança Pública

Apesar do cancelamento da audiência pública com o secretário de Segurança, César Schirmer na última quarta-feira, movimentação dos órgãos públicos locais e comunidade continua no sentido de contribuir na prevenção da criminalidade. Reunião ficou para o dia 2.

Professor Westphal

A nossa assinante Irmtraud Westphal Bremberger, que recebe semanalmente o nosso jornal na região de Diadema, em São Paulo, onde mora há mais de 30 anos, nos ligou esta semana e na conversa recordou saudosamente do seu pai, Gilberto. Gilberto Westphal coincidentemente faria no dia 17.07.2017 seus 100 anos se fosse vivo. Ele faleceu em outubro de 2000 e sua memória ainda está viva em muitas famílias de Arroio do Meio, principalmente na região de São Caetano, pois foi professor na Escola Getúlio Vargas por 42 anos. Muitos alunos passaram pelos seus ensinamentos, numa época em que frequentar cinco a seis anos de escola fundamental dava um conteúdo em matérias básicas e formação de valores incomparáveis com os tempos de hoje.

Agenda eleitoral

Ex-prefeito Sidnei Eckert esteve com o governador José Ivo Sartori, convidado para um chimarrão, na sexta-feira dia 7, dia do seu aniversário. A conversa foi bastante política, intermediando abraços para Aloisio Weschenfelder, (que também estava de aniversário), pro Betinho Dalpian, pra Turma do Viagra, pro Asselo Frohlich, pro Kiko Portela e turma do bairro Navegantes… Disse pro Eckert que a Greicy era uma surpresa boa na coordenação da Educação. Fora isso teria falado sobre gestão e a necessidade do Estado fazer pelo menos o mínimo pelas pessoas, apesar da crise. E, que depois de 45 anos de vida pública não quer ser candidato à reeleição. Será?

Por daiane