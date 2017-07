Apartes

Vovôs de todas as idades. Mais jovens e de 50,60,70, 80,90 ou mais anos. Os que estão nestas faixas etárias, já tem muitas histórias para contar e dar testemunhos das suas impressões sobre inúmeros acontecimentos que ocorreram nas suas vidas pessoais, familiares, mas também na história da comunidade, da igreja, do Brasil e do mundo. Todos os vovôs e vovós têm experiências para relatar por isto merecem profundo respeito e admiração e tê-los no convívio é um privilégio. A vivência entre vovôs e vovós com seus netos e bisnetos pode ser de uma riqueza inestimável. Pelo carinho, pelo afeto, pelo zelo, pela experiência.

Se fizermos uma comparação dos avós que nasceram na década de 1930, ou na de 1940, l950, l960, ou mesmo na de 1970, quanta coisa mudou. Os netos que nasceram de 1990 para cá têm um turbilhão de coisas para aprender com estas gerações de mais idade. Eles viveram mudanças tecnológicas como a chegada da luz elétrica em todas as casas, televisão, celular, aparelhos de última geração, automóvel em praticamente todas as casas… Acompanharam a revolução feminina, a maior liberdade da mulher, o voto direto com eleição para presidente…

A grande maioria dos vovôs e vovós que vivem entre a gente sabem fazer muita coisa: pratos incríveis desde pães, bolos, doces, linguiças, salames, queijos, manteiga, massas caseiras; costurar a roupa do dia a dia, lavar no braço, engomar e passar; sabem plantar e cultivar uma horta, um pomar e misturar ingredientes para comidas saudáveis e baratas. Tem receitas infalíveis contra doenças e dores momentâneas. Sabem tratar seus bichos como ninguém e conhecem seus nomes e suas peculariedades…

Conhecem os vizinhos pelos nomes, assim como o nome dos professores e amigos dos filhos. Sabem o nome dos comerciantes, e onde faziam as melhores negociações. Estes são apenas alguns exemplos da riqueza de experiências do dia a dia, que os vovôs e vovós podem relatar aos seus netos. Vivências pessoais, sofridas ou não. Histórias de superação, de paciência, de resiliência, de humildade, orgulho e amor. Histórias que não podem ser perdidas, na correria destes tempos mais modernos. Na medida em que as gerações mais novas são dependentes de uma informação mais instantânea e descartável, resgatar e investir nestes laços de afeto é muito promissor.

Nesta relação afetuosa, quantos vovôs e vovós rejuvenescem com o sorriso e brincadeiras dos netos que são crianças, na irreverência e rebeldia dos adolescentes, no vigor, juventude e beleza dos netos que se aventuram pelo mundo com a maior facilidade ou constroem suas vidas perto de casa, dando continuidade à vida comunitária perto da escola, igreja, clube social e comunidade. Aprendem com os netos que também tem a oferecer.

A fase de avô também representa uma oportunidade para resgatar sentimentos, realizar sonhos que não foram possíveis no passado, fazer um balanço do que tem sido a vida e com sabedoria continuar, ou dando conselhos. Parabéns a todos os nossos vovôs e vovós que nos acompanham pelo jornal, obrigado pelos exemplos de vida, pelos legados que deixam a todos nós. Que Deus abençoe a todos.

Confiança no juiz Sérgio Moro

A aprovação em relação à Lava-Jato e confiança no trabalho do juiz Sérgio Moro continua inabalável. Pesquisa do Ipsos ( instituto francês de mercado) revela que 63% dos brasileiros aprova a atuação do magistrado. Em torno de 20 e 30%, tradicionais eleitores do PT, reprovam.

Enquanto isto em Brasília…

Impera tudo do mesmo. Luta pelo poder e a qualquer preço. Manobras para que o povo pague a conta. Uma tragédia. Sem precedentes que vem se consolidando nas últimas décadas…

Por daiane