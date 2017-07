O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Integrantes da Invernada Adulta do CTG Querência do Arroio do Meio apresentam na noite de hoje o espetáculo Querência, Andança, Arte e Cultura. A apresentação ocorre na sede da entidade, inícia às 20h e tem entrada gratuita. A comunidade arroio-meense é convidada a prestigiar.

Com início em maio, o espetáculo que tem a duração de 1h20min, busca mostrar a evolução do ciclo de danças tradicionais, desde o fandango até o aconchego, englobando o período final do século XIX e início do século XX. A iniciativa mobiliza 14 casais da categoria adulta, além de um grupo de 70 pessoas diretamente envolvidas na execução do projeto.

Entre versos e dança, os dançarinos fazem apresentação de chula, xote, rancheira e valsa, coordenados pelo coreógrafo e professor Alessandro Otto Delgado. O musical ainda é composto por Guilherme Valadas (voz e violão), Guilherme Balestro (gaita), Cristine Vasconcelos (violino), Thais Lohmann (voz), Carolina Wiethölter Andrade (piano e voz), Pedro Júnior da Fontoura (Pajador), Leandro A. Vieira e Sabrina Valandro (Dança de salão) e João Cezar Mariano e Jonas Bica (Chula).

O encerramento da turnê ocorre dia 18 de agosto no CTG Raízes da Tradição em Charqueadas.

Na noite também ocorre a tradicional galinhada promovida pela entidade. A janta será servida às 21h, lembrando que quem for assistir à apresentação não precisa obrigatoriamente participar da galinhada que é por adesão. Interessados podem adquirir os cartões ao valor de R$ 18 (adulto), R$ 9 (crianças de 7 a 12 anos) e cortesia (crianças de 0 a 6 anos) com a patronagem e membros das invernadas.

Na noite o público também pode colaborar doando produtos de higiene pessoal como sabonete, escova e creme dental, shampoo, desodorante, lenços umedecidos, fraldas descartáveis infantis, papel higiênico, entre outros. Os itens arrecadados serão destinados à Casa de Acolhida da Associação dos Pais e Amigos da Fundef (Apaf).

Títulos no Rodeio Artístico Regional de Encantado – No último final de semana membros do CTG Querência participaram do Rodeio Artístico Regional de Encantado, tendo como anfitrião o GAN Anita Garibaldi.

A entidade arroio-meense conquistou as seguintes classificações: Cristine Vasconcelos (1º lugar violino); Thaís Lohmann (2º lugar intérprete vocal feminino adulto); Jonas Bernardes Bica (2º lugar Chula Xiru); Amália Rempel Fontana (3º lugar declamação feminino mirim); 4º lugar na Invernada Veterana e 5º lugar na Invernada Juvenil.

Com a classificação, Cristine Vasconcelos e Thaís Lohmann estão selecionadas para a fase inter-regional do Enart que ocorre nos dias 21 e 22 de outubro em Canoas.

Por daiane