A partir da ideia da Administração Municipal de Travesseiro de implantar um Sistema de Saúde Alternativa, foi realizado durante a quarta e quinta-feira desta semana em várias comunidades travesseirenses, o Mutirão da Esperança Camponesa. Nestes encontros, líderes do MPA comentaram e trocaram ideias sobre a realidade da vida do campo, questões previdenciárias, saúde pública, sistemas integrados de produção, incentivo para jovens, políticas públicas e situação de trabalho.

Entre as comunidades visitadas estavam Picada Essig, São Miguel, Barra do Fão, Linha Cairu, Três Saltos Alto e Baixo, Linha São João e a Sede. O encontro em Linha Cairu, na quarta-feira à tarde foi aberto com pronunciamento do prefeito Genésio Hofstetter, seguido de uma mística com música ao vivo.

Durante os trabalhos o frei Wilson Zanatta, integrante do MPA, falou na presença do secretário do Planejamento, Lari Hofstetter, sobre situações de saúde do trabalhador rural. Apontou como motivo para muitos casos de câncer o grande uso de venenos. O frade mencionou tipos de chás medicinais que deveriam ser usados, mencionando a babosa, cactos e o chá de bugre, entre outros.

Por daiane