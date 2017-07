Obras

O prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, esteve em Porto Alegre na segunda-feira, 17, reunido com o núcleo do governo gaúcho, em busca de solução para a retomada e continuidade da obra da VRS 482, acesso asfáltico entre os municípios de Arroio do Meio e Capitão.

Acompanhado do Coordenador Regional do PMDB, Norberto Dalpian e dos vereadores Marcelo Schneider e Adiles Meyer, o chefe do Executivo reuniu-se com o Secretário da Fazenda, Giovane Feltes; Secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Biolchi; representante do deputado federal e Presidente Estadual do PMDB, Alceu Moreira, todos com vínculos com o município, e Chefe da Casa Civil, Fábio Branco. Na oportunidade, a comitiva arroio-meense reforçou a necessidade de apoio das lideranças no andamento dos trâmites para a retomada da obra.

No ofício entregue aos representantes do Governo do Estado, o município solicita agilidade na rescisão do contrato com a empresa Beter S/A, diante do decreto de falência da mesma, ocorrida em março deste ano. Pede também que o Estado mobilize esforços para a conclusão dos trechos em obras, compreendidos entre o Km 7,5 e o Km 16,5, que tem concluída até o momento a pavimentação sem sinalização de 01 Km e 08 Km de obras de drenagem, terraplenagem e lançamento de base para pavimento. Para finalizar, o documento reforça a importância da conclusão para a segurança dos usuários da via, assim como para evitar o desperdício de dinheiro público investido até o momento.

O município aguarda confirmação de agenda para audiência com o Secretário de Transportes, Pedro Westphalen, com o objetivo de reforçar a necessidade da obra na estrada que liga Arroio do Meio e Capitão, na qual o município será representado pelo prefeito Schnack, vice Eluise Hammes, vereadores da localidade Rodrigo Kreutz e Elton Lorscheiter e prefeito de Capitão, Paulo Scheidt.

