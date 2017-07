Geral

A Administração Municipal de Arroio do Meio, por meio do Departamento do Idoso e Centro de Referência da Assistência Social (Cras), convida todos os vovôs e vovós do município para participar da programação especial alusiva ao Dia dos Avós. O evento ocorre na quarta-feira, 26 de julho, a partir das 13h, no Centro Social/Comunidade Luterana São Paulo.

Entre as atrações da tarde, estão confirmadas a apresentação do Grupo de Dança Sênior e a performance especial do mágico Mister L, com mágicas voltadas para a terceira idade, além de outras surpresas reservadas para o evento. Os organizadores pedem a confirmação da participação dos vovôs e vovós até sexta-feira, 21, para fins de organização com o lanche, através do fone (51) 3716 1166 ramal 303, ou diretamente no Departamento do Idoso – no subsolo da prefeitura.

Por daiane