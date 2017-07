Obras

A subprefeitura de Forqueta, Arroio do Meio e a secretaria de Obras trabalharam na última semana na execução de terraplenagem para ampliação da Hachtel Metalúrgica. De acordo com o coordenador da secretaria de Indústria e Comércio, Carlos Henrique Meneghini, a área adquirida nos fundos da empresa para a ampliação da infraestrutura física, recebe ainda serviços de melhoria de acesso e drenagem, somando cerca de 30 horas/máquina trabalhadas em prol do desenvolvimento econômico da localidade.

Com 12 anos de história, a empresa familiar ampliou as atividades em novembro de 2015, quando passou a atuar também no ramo de artefatos de cimento, tendo como principal foco os pavilhões pré-moldados agrícolas, avançando mais recentemente para os industriais. Segundo uma das sócias, Célia Hachtel, a nova área foi adquirida devido ao aumento da demanda e produção da empresa, que está com um pavilhão em fase de ampliação, com previsão de nova construção na sequência desta. Atualmente com oito funcionários, está com vagas de emprego em aberto e projeta ampliar o quadro com a conclusão das obras. “Fomos muito bem atendidos pela Administração Municipal e subprefeitura de Forqueta, sempre dispostas a buscar soluções efetivas”, agradece.

Saiba mais: Em 30 de janeiro, a Administração Municipal promoveu um encontro com líderes e empreendedores das localidades de Rui Barbosa e Forqueta, com o objetivo de debater o desenvolvimento comercial e industrial do eixo. Na ocasião, o prefeito Klaus Werner Schnack reforçou a importância de “recriar uma atmosfera favorável no eixo, atentos a novas oportunidades”. “Temos que avançar e a Administração será sempre parceira para incentivar o desenvolvimento”, afirmou. Ao final do encontro, foi formada uma comissão com representantes das localidades, responsável por buscar parcerias, ações e projetos que visem potencializar o desenvolvimento econômico e industrial do eixo.

Por daiane