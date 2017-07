Educação

Nove Escolas do Vale do Taquari receberão investimentos totalizando R$ 1,2 milhão, destinados a reformas. Entre as instituições de ensino está a Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor Seger, de Travesseiro, que receberá R$ 150 mil. A previsão é que a transferência de recursos, por depósitos, seja feita até o fim do dia de hoje (30). O repasse é originário de financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

A coordenadora da 3º Coordenadoria Regional de Educação Greicy Weschenfelder, explica que os recursos são destinados exclusivamente para reformas e não para construção. No caso da escola de Travesseiro, os recursos serão utilizados conforme necessidade da instituição, mediante aprovação da comunidade escolar que deverá realizar uma reunião para decidir onde será investido o montante. “Temos que vibrar com a divulgação desses recursos. Sabemos que o investimento em educação é dever do Estado. Porém, a comunidade deve zelar, valorizar e cuidar do patrimônio público”, observa.

Complementa dizendo que a infraestrutura não é fator decisivo, mas influencia na qualidade da educação. Observa que diante do cenário de dificuldade financeira pelo qual passa o Estado, anunciar a liberação expressiva de recursos é sempre importante. “Um ambiente agradável, bonito e seguro faz sim a diferença no resultado final. Também sabemos que estamos longe do ideal, mas estamos contentes com os avanços conquistados até agora”, finaliza.

A diretora da Escola Monsenhor Seger, Sandra Regina Herrmann Haas, salienta que os recursos chegaram em ótima hora. Revela que o valor será utilizado para a troca do telhado, que está infestado de cupins comprometendo a estrutura. Cita que a reforma é uma preocupação antiga da comunidade escolar e foi levantada por diversas vezes em reuniões do CPM. “No ano passado enviamos um ofício para a coordenadora Greicy expondo nossa preocupação. No documento pedíamos uma atenção especial para a resolução do problema”, afirma.

Conforme a coordenadora, nos últimos 12 meses o governo do Estado investiu R$ 4,2 milhões em escolas do Vale do Taquari. Adianta que em novembro uma nova remessa de recursos será disponibilizada para escolas da rede estadual, momento em que será comtemplada a Escola Guararapes, que necessita de um transformador. “Esse equipamento é necessário porque a escola sofre com a queda de luz no verão. A energia elétrica cai a toda hora o que dificulta o aprendizado e compromete a segurança dos estudantes”, revela a coordenadora.

