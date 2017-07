Agricultura

Jovens rurais de Arroio do Meio interessados em participar do II Seminário Regional de Jovens Rurais, a se realizar dia 21, em Sério, podem se inscrever na Emater, na secretaria de Agricultura ou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR).

Além de levar uma comitiva de jovens para assistir ao seminário, Arroio do Meio também vai integrar a programação do evento. Na oportunidade, os jovens Diane Aline Hammes, agricultora de 19 anos, residente na Cascalheira e Ivanor Petry, que possui a agroindústria de ovos coloniais e reside em Picada Arroio do Meio, vão relatar suas experiências exitosas.

Além dos relatos de vários jovens da região, o evento vai abordar o empreendedorismo e a gestão no meio rural. Também haverá visitas técnicas.

A saída da comitiva está prevista para às 8h, em frente à Emater. Mais informações na Emater local pelo 3716-1180.

