Economia

A crise econômica está levando os brasileiros a buscarem alternativas para garantir algum dinheiro extra. Uma delas é a venda de cabelo que pode ser liso, ondulado, loiro, escuro ou ruivo, não importa o tom, o importante é o comprimento e a qualidade das madeixas.

Os cabelos são comercializados para a confecção de perucas, apliques e o mega hair, prática comum usada por muitas mulheres para alongar os fios. O preço pago varia de acordo com o tamanho e o tom das madeixas. No caso do loiro, quanto mais claro, melhor é o preço.

As irmãs Katieli Taciane (18) e Patrícia Eliane Hunemeyer (23), moradoras de Arroio do Meio, precisavam de dinheiro e a alternativa encontrada foi a venda das madeixas loiras. Através de amigas, ficaram sabendo que compradores pagavam um bom valor pelos fios dourados. Então começaram a pesquisar sobre o assunto na internet e a participar de grupos em redes sociais que abordavam o tema. Em uma dessas conversas descobriram que poderiam receber até R$ 2 mil pelas madeixas.

Após receber várias avaliações e propostas, as irmãs decidiram efetivar a venda para um comprador de São Paulo. As propostas de compradores do Rio Grande do Sul ofereciam o preço máximo de R$ 1 mil.

Com os fios de 60 centímetros de comprimento e tom claro, Patrícia conseguiu R$ 2 mil pelas mechas. O dinheiro foi usado para sanar dívidas e regularizar algumas situações financeiras. Da mesma forma, Katieli encontrou na alternativa dinheiro para pagar as aulas para obtenção da carteira de motorista para motocicletas, categoria A. Entretanto, o valor recebido, em comparação com a irmã, foi de R$ 500 a menos em virtude da coloração ser mais escura e o cumprimento menor, 53 centímetros.

De cabelos curtos, as irmãs contam que a negociação foi bem tranquila em razão do comprador realizar o depósito antes do envio do cabelo. Porém, antes de fazer o depósito solicitou que as irmãs enviassem uma foto com os fios já cortados e em mãos. “Mandei a foto e ele depositou em minha conta no mesmo dia. O cabelo foi enviado no dia seguinte”, conta Patrícia.

A renda extra foi importante para Katieli que considera o valor pago um preço justo. Entusiasmada, pretende vender novamente o cabelo quando o mesmo alcançar o comprimento mínimo que é de 50 centímetros. Pelos seus cálculos vai levar aproximadamente dois anos para alcançar esse tamanho. “Não vou aparar mais as pontas, quero deixar crescer e ganhar um dinheiro daqui a dois anos”, fala Katieli.

Já Patrícia fala que, diferentemente da irmã, o seu cabelo leva em torno de cinco anos para ficar do tamanho desejado para a venda que é entre 50 e 60 centímetros. Ao contrário de Katieli, que não adota nenhum cuidado com o cabelo, Patrícia cuida. Não utiliza secador para não ressecar o fio o que favorece o aparecimento de pontas duplas. “Xampu uso somente na raiz para não prejudicar o fio”, e a irmã completa: “não tenho nenhum cuidado com o meu, lavo normalmente”, finaliza.

Por daiane