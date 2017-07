Meio Ambiente

Mais de 900 eletroeletrônicos foram descartados pela comunidade na manhã de sábado, 22, na Rua de Eventos, durante a 21ª edição da Campanha de Descarte Ambientalmente Correto Jogue Limpo com Arroio do Meio. Outros itens recolhidos foram lâmpadas fluorescentes – 715 unidades; óleo de cozinha – 190 litros; vidros de café e conserva – 300 unidades; pilhas e baterias – 37 quilos; medicamentos vencidos – 20 quilos; papel, papelão, plásticos e garrafas pet – 400 kg e sucatas – 10.

Entre os destaques, novamente o número de televisores (114), celulares (74), impressoras e toners (80), carregadores de celular (80), DVD, videocassetes e receptores (53), teclados (41), controles de TV (36), calculadoras (34), entre outros. A família de Flávio Schmitz, do bairro Bela Vista, descartou televisor, pilhas, celulares, calculadora, telefones, fax e fiação. Conscientes, informaram-se da campanha através dos veículos de comunicação e aguardaram o dia certo para realizar o descarte dos materiais que não tinham mais utilidade em casa.

A próxima campanha de descarte será realizada no dia 9 de setembro, numa promoção da prefeitura, por meio do Departamento do Meio Ambiente e parceria com empresas especializadas no ramo, responsáveis por dar o destino correto para os resíduos.

Por daiane