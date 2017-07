Futebol

Com o foco na transformação de vidas, o ex-jogador profissional Paulo Roberto da Silva, o Paulinho Sabará, que teve passagens no Lajeadense, Estrela e Caxias – onde atuou com Ivo Wortmann – desde 2015 está coordenando o projeto Fundamentos do Futebol Moderno com jovens do bairro São José, no Campo do Palmeirinhas, em Arroio do Meio.

Neste sábado, dia 15, convida toda a comunidade a prestigiar dois jogos beneficentes. Às 13h30min jogam os juvenis e, às 15h, a equipe dos Amigos do Paulinho x o Time de Campeões. O evento contará com a presença de ex-jogadores profissionais de nível estadual, nacional e internacional, como Manoel (América RJ, Caxias e Lajeadense), Libório (Estrela F.C.), Tostão (clubes cariocas e futebol alemão), Paulinho Macklaren, Jacssandro, Pelezinho, Vandeco, além de craques do futebol amador.

Também haverá presença do prefeito Klaus Werner Schnack e do pastor Sandro, da Igreja Ministério da Adoração, sediada na Barra do Forqueta. O valor do ingresso será um alimento não perecível em benefício da Amai e casas sociais. “É mais do que nunca a hora de valorizar o ser humano, a vida e o talento, dar oportunidades de cidadania, mas tudo começa pela construção de uma base”, enaltece.

Sabará também possui um bom relacionamento com dirigentes de clubes profissionais para inserir jovens atletas em categorias de base. “Antes de levarmos um jogador é preciso saber se ele tem familiares próximos aos centros de treinamento. Não podemos simplesmente abandonar um jovem”, explica.

Outra luta da comunidade é a revitalização da estrutura do campo para que seja mais convidativo e atrativo para as famílias acompanharem as atividades.

Por daiane