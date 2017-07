Geral

O gosto pela ginástica aproxima ainda mais a avó Guilhermina Bioeu, 67 anos, da neta Gabriela Guiland, 12 anos. Ambas moram em Palmas, distrito de Arroio do Meio, e frequentam, nas noites de quinta-feira, o mesmo grupo de ginástica no ginásio da comunidade.

A avó conta orgulhosa que é uma das fundadoras do grupo existente há cerca de quatro anos. Como gosta muito das atividades, convidou Gabriela a participar. O convite foi aceito e hoje as duas se exercitam e se divertem juntas, aumentando a cumplicidade entre ambas. O benefício vai muito além da disposição física. “Eu me sinto muito bem indo para a ginástica, fazendo alongamentos. Faz bem para a saúde e é um grupo muito bom”, afirma a avó.

No Dia dos Avós, Gabriela estava na casa de dona Guilhermina. Aproveitando o período de férias escolares, visita os avós praticamente todos os dias. Acha mais interessante estar na casa dos avós, muito em função da boa relação e, claro, de algumas regalias. A avó conta que a neta adora cozinhar e fazer sobremesas e que apoia a iniciativa. Até porque a menina leva jeito e tem feito sobremesas bem gostosas.

Para Guilhermina, os quatro netos – William Felipe, Victor, Gabriela e Pedro Henrique – e o bisneto Guilherme são um alento para a vida, um estímulo para seguir em frente apesar dos percalços. Diz que ser avó é uma dádiva muito grande. “Ser avó é ser mãe duas vezes. Eu fiquei feliz quando soube que ia ser bisavó também. Para os netos se tem mais tempo. Quando se tinha os filhos pequenos tinha que trabalhar muito. Hoje sou aposentada, é mais fácil”, frisa, contando que no rancho do mês as guloseimas para os netos não podem faltar.

Por daiane