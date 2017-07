O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

O Programa Férias de Inverno segue com atrações para toda a família durante o mês de julho. Iniciou essa semana e segue na próxima, de 10 a 14, as oficinas de costura Abotoando Sentimentos, voltadas para crianças maiores de sete anos e adolescentes, na Casa do Museu. No domingo, dia 9, às 18h, os jovens arroio-meenses que participam de intercâmbio na cidade Alemã de Boppard, de 19 a 31 de julho, reúnem-se para acertar detalhes da viagem.

Para a próxima quinta-feira, 13, às 19h, o programa convida toda a comunidade para prestigiar o Sarau com Orquestra da Escola Municipal Princesa Isabel e chocolate quente com a Requinte Chocolateria, a realizar-se na Casa do Museu. O evento é gratuito.

No meio-dia dessa quarta-feira, 5, ocorreu a segunda edição do Bergamoteando na Praça. Comerciantes e demais trabalhadores do Centro e bairros e simpatizantes da fruta mais popular do inverno, aproveitaram o intervalo do almoço para degustar mais de 500 bergamotas e encontrar amigos na Praça Flores da Cunha.

O Programa Férias de Inverno foi lançado em 29 de junho, junto à sessão do Cineclube Real. A programação segue durante todo o mês de julho e contempla festas comunitárias, oficinas de artesanato, atividades na biblioteca, gastronomia, esporte, cultura, sarau, entre outros. A realização é da Administração Municipal Arroio do Meio, Comunidade e Família, Grupo Conversando sobre Turismo, Casa do Museu e Núcleo Municipal de Cultura, com apoio de comunidades e empreendedores envolvidos.

