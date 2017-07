Agricultura

A Administração Municipal de Pouso Novo realizou na terça-feira, através de parceria com o Cras, secretarias da Agricultura, Saúde e Assistência Social e a Emater, solenidade de entrega de cestas de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA – desenvolvido pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDA).

Nesta etapa foram contempladas 63 famílias que estão inscritas no CADÚnico, mais três escolas. Cada cesta possui um total de 21 ítens alimentícios, incluindo frutas e verduras, massa, pão de trigo e de milho, cuca, schmier, cebola, aipim, batata doce, feijão, repolho, brócolis, ovos, abóbora, moranga cabotiá, beterraba, couve-flor e alface. Os produtos são oriundos de 11 produtores e agroindústrias familiares instaladas no município.

O município de Pouso Novo está cadastrado há quatro anos no programa, sendo que ao todo possui 28 produtores cadastrados para produzir e fornecer os alimentos. Pelas estimativas dos coordenadores, em Pouso Novo o programa beneficia 539 pessoas, o equivalente a 28,75% da população. Para 2017 o programa prevê aplicar um valor de R$ 52 mil no município, com entrega mensal de cestas.

O programa objetiva o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e fortalecer a agricultura familiar. No município, o controle é feito pelo Conselho de Desenvolvimento Agropecuário (Codapo), que acompanha os produtores com planejamento de produção, capacitação e na logística no recolhimento dos produtos. “As cestas são um complemento na alimentação das famílias beneficiadas”, comentou a extensionista da Emater, Márcia Fonseca.

Programa fortalece agricultura familiar

Durante a solenidade o prefeito Aloísio Brock, disse que o PAA fortalece a agricultura familiar ajudando na alimentação das famílias cadastradas no programa com mais saúde e qualidade de vida. Elivelton Sinval Velho, que representou o MDA, disse que Pouso Novo está dando um salto com esta produção. O PAA incentiva a produção e projeta abertura de mercados para comercialização de produtos da agricultura familiar. Lino Moura, diretor da Emater, frisou que o programa é uma oportunidade de renda para quem produz alimentos. Também elogiou a Administração Municipal pela tentativa de implantar o Susaf no município.

Também fizeram uso da palavra Marcelo Mariani, como representante dos produtores e Ivonilde Gonçalves em nome das famílias beneficiadas. Durante o ato que teve bênção do frei Renato e do pastor Sérgio, o secretário da Saúde, Jacir Gonçalves Seibel apresentou uma sacola de tecido confeccionada pela Administração Municipal que foi entregue para os beneficiários do programa.

A solenidade também foi acompanhada pela vice-prefeita e secretária da Administração e Educação, Liane Nardino; secretária da Agricultura, Verônica Pozzebon, diretoras de escolas, assessores de deputados e da Emater, entre os quais Charles Fantin Machado, responsável pelo escritório da Emater de Pouso Novo e um executor direto do PAA em Pouso Novo.

Por daiane