Geral

Com o objetivo de qualificar o atendimento à comunidade, a Administração Municipal de Arroio do Meio promove o Curso de Excelência em Atendimento, voltado a servidores municipais que atuam diretamente com atendimento ao público. A qualificação ocorre em três encontros – 6, 13 e 20 de julho, das 14h às 17h, na Secretaria Municipal da Educação, sob coordenação do Centro Universitário Univates. Na ocasião, os serviços seguem nas repartições, com número reduzido de servidores.

Outras medidas que visam ampliar a eficiência e qualidade do serviço público foram realizadas ao longo do primeiro semestre. Entre elas estão melhorias na infraestrutura de prédios públicos e reorganização do quadro de servidores, visando a valorização e otimização destes. No segundo semestre as mudanças avançam, com obras físicas em repartições públicas, com o objetivo de modernizar os espaços e promover a qualidade do atendimento à comunidade e melhorias no ambiente de trabalho.

Por daiane