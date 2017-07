Geral

Representantes da Administração Municipal, Câmara de Vereadores, Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), Grupo Comunitário Pró-Segurança, Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e demais representantes da comunidade, estiveram reunidos na noite da segunda-feira, 10, no gabinete do Executivo, para debater a segurança pública de Arroio do Meio.

O encontro iniciou com a explanação do projeto municipal De Olho na Praça, recentemente ampliado e modernizado com a instalação de 21 câmeras de monitoramento no entorno da Praça Flores da Cunha, prefeitura e Rua de Eventos, visando promover a segurança da área central do município. Na sequência, o Consepro apresentou seu histórico recente de repasses para aquisição de equipamentos e melhorias de infraestrutura de órgãos locais de segurança.

Principal pauta da noite, o prefeito Klaus Werner Schnack socializou ofício que será encaminhado ao Secretário Estadual de Segurança Pública, Cezar Schirmer, em audiência marcada para 2 de agosto. O encontro de uma comitiva arroio-meense com o secretário estadual estava agendado para a quarta-feira, dia 12, mas foi cancelado na segunda-feira, em função da pauta de votações na Assembleia Legislativa. A informação é de que o secretário só realiza audiências com a presença de um deputado e, como estes teriam de estar na Assembleia, o compromisso foi reagendado.

O ofício que será entregue pela comitiva do município reforça a necessidade de reaparelhamento e reestruturação do quadro de efetivos da Brigada Militar e da Polícia Civil, reativação do Programa de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) nas escolas municipais, intensificação do Programa Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar (Cipave) junto à Escola Estadual Guararapes, além de outras políticas de prevenção, em que o município se coloca como parceiro.

Para encerrar, o ofício solicita a formalização de convênio entre Estado e município, visando a implantação do projeto de Videomonitoramento e de Cercamento Eletrônico, pedidos já encaminhados anteriormente ao secretário. Junto ao documento será anexado o abaixo-assinado organizado pelo Grupo Comunitário Pró-Segurança, reforçando pedidos em prol da segurança pública de Arroio do Meio. O abaixo-assinado ainda pode ser assinado pela comunidade arroio-meense. Pode ser encontrado com líderes políticos, comunitários e, inclusive, no jornal O Alto Taquari.

Por daiane