Economia

Com uma arrecadação prevista de R$ 2,3 milhões para esse ano, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) rendeu aos cofres públicos de Arroio do Meio, 81,09% do total devido. Os números correspondem aos meses de janeiro a maio. O mês de maior arrecadação foi fevereiro quando foi arrecadado R$ 1,07 milhão. Maio foi o mês de menor arrecadação, R$ 136,5 mil.

Os números apontam que o contribuinte optou mesmo pelo pagamento com desconto. Este ano a Administração Municipal ofereceu desconto de 5% para pagamento até dia 5 de fevereiro. Já para quem pagou o tributo até 10 de março o desconto foi de 3%. O contribuinte teve ainda a opção de pagar em seis vezes sem acréscimo. Essa modalidade de pagamento parcelada iniciou em 10 de abril.

O secretário da Fazenda, Márcio Zimmer, explica que o contribuinte que não recolheu o tributo com desconto ou optou pelo parcelamento pode se dirigir à prefeitura para regularizar a situação. A multa para aqueles que se encontram em atraso é de 6% sobre o valor devido e mais juros de 1% ao mês.

O contribuinte que não quitar a dívida até 31 de dezembro será inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. Caso ele seja pessoa jurídica será incluso no Serasa. “Em dezembro, antes da inclusão nesses órgãos é realizada uma campanha de divulgação nos veículos de comunicação, chamando o contribuinte para a quitação da dívida. Não queremos prejudicar nosso munícipe, mas precisamos desses recursos”, observa.

Zimmer revela que o município possui 9.730 imóveis tributados, o IPTU representa 3,5% do orçamento do município, tendo incluso taxas de conservação de calçamento, limpeza pública e coleta de lixo. “Os impostos servem para a manutenção da máquina pública, mas principalmente para executar melhorias nas áreas da saúde, educação, infraestrutura geral e outros serviços indispensáveis para o crescimento do município e bem-estar do cidadão”, esclarece.

Arrecadação do tributo por mês

Janeiro – R$ 366.600,00

Fevereiro – R$ 1.070.000,00

Março – R$ 165.500,00

Abril – R$ 145.600,00

Maio – R$ 136.500,00

Por daiane