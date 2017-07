Futebol Amador

Inicia domingo, dia 30, o Campeonato Regional da Aslivata. O certame, que conta com a participação de 24 equipes de 15 municípios, realiza jogos nas categorias titulares, aspirantes e veteranos.

Na primeira rodada, o Rui Barbosa faz sua estreia jogando em Rui Barbosa com o Imigrante de Estrela. Em Capitão, o Sete recebe o Guarani de Lajeado. O Sete de São Caetano joga em Linha Berlin/Westfália com o Juventude, campeão de 2016. Em Marques de Souza, o Brasil recebe a visita do Palanque de Venâncio Aires.

A rodada será completada com Taquariense x União Campestre, Gaúcho x 11 Amigos, União de Carneiros x Juventude de Brochier, Saidera x Assespe, Bom Fim x Ecas, Estudiantes x Cruzeiro de Vespasiano Corrêa, Flor de Maio x 25 de Julho e Aimoré x Rudibar.

Por daiane