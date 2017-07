Futebol Amador

O Campeonato Regional da Aslivata que tem início marcado para o dia 30 de julho, com a participação de 24 equipes de 15 municípios, vem trazendo movimentação junto aos clubes confirmados para a competição.

De Arroio do Meio estão confirmados o Rui Barbosa, que tem na presidência Alípio Träsel e no comando técnico o popular Espiguinha. O outro representante será o Sete de São Caetano, presidido por Cláudio Vieira e dirigido dentro de campo pelo popular Pantera. Também está confirmado o Sete de Capitão, do presidente Zéquinha Possamai e o técnico Célito Lorenzon. O Brasil de Marques de Souza, presidido por Henrique Kalsing manteve Rocha como treinador.

Na primeira fase as equipes ficam divididas em quatro chaves de seis jogando em turno e returno dentro da chave, classificando os cinco melhores de cada chave. A partir da segunda fase as equipes jogam em forma de mata-mata com confrontos por ranqueamento.

Chaves – Chave “A” - Brasil de Marques de Souza, Gaúcho de Teutônia, Taquariense, União Campestre, Palanque e 11 Amigos. Chave “B” - Juventude Brochier, Assespe, União de Carneiros, Bom Fim, Ecas e Saidera. Chave “C” - Rui Barbosa, 25 de Julho, Imigrante de Estrela, Flor de Maio, Estudiantes e Cruzeiro Vespasiano Corrêa. Chave “D” - Sete São Caetano, Sete de Capitão, Guarani, Aimoré, Rudibar e Juventude Westfália.

Primeira rodada – Na primeira rodada, dia 30 de julho, o Rui Barbosa faz sua estreia jogando em seu gramado com o Imigrante de Estrela. O Sete de Capitão também estreia em seu gramado com o Guarani de Lajeado. O Sete de São Caetano joga sua primeira partida em Linha Berlin/Westfália, diante do Juventude, campeão de 2016. O Brasil joga em Marques de Souza diante do Palanque.

Por daiane