Geral

Na noite de segunda-feira foi eleita a nova diretoria do Círculo de Amigos de Boppard. O ato ocorreu em reunião realizada nas dependências da secretaria de Educação e Cultura de Arroio do Meio.

Na ocasião, além da eleição da nova diretoria, também foram debatidas questões referentes ao estatuto do Círculo, sobre a turma de jovens arroio-meenses que embarca para Boppard em julho, além de eventos do município que contarão com a presença de integrantes do grupo.

A nova diretoria do Círculo de Amigos de Boppard ficou composta da seguinte forma: Presidente: Roque Danilo Bersch; vice-presidente: Eneida Fuhr Kuhn; 2ª vice-presidente: Glaci Krein Träsel; Conselho: Dulce Zimmer, João Kolzer, Berenice Kunst, Ingo Schwambach, Cláudia Schmitz, Patrick Kalsing; secretária: Carla Schroeder.

Por daiane