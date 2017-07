Geral

O número de suspensões e cassações do direito de dirigir cresceu em Arroio do Meio na comparação entre 2015 e 2016. Dados do Detran-RS dão conta de que em 2015 78 condutores tiveram o direito de dirigir suspenso, enquanto no ano passado foram 166. Até junho desse ano já foram registrados 71 casos de suspensões.

O número de cassações também aumentou de um ano para outro. Durante todo o ano de 2015 foram cassadas 12 habilitações. Em 2016 esse número quase triplicou chegando a 30 cassações, e até junho desse ano nove condutores já tinham o documento cassado. A maioria das multas registradas em Arroio do Meio resulta de infrações referentes à combinação álcool e direção. Em 2015 foram 42 infrações dessa natureza contra 99 em 2016. Em 2017 já são 37 registros.

Em Travesseiro e Capitão não foi diferente. Nesses municípios, os números referentes a suspensões e cassações também aumentaram consideravelmente. Em Travesseiro foram três suspensões em 2015, contra oito em 2016. Da mesma forma, o número de cassações dobrou, com um caso registrado em 2015 e dois em 2016.

Em Capitão cinco motoristas tiveram o documento suspenso em 2015. Número bem maior foi registrado em 2016, quando 14 condutores tiveram o direito de dirigir suspenso. Até junho desse ano foram registrados cinco casos. Em 2015 não houve registro de cassação e em 2016 um registro. Mesmo número registrado esse ano.

Em Pouso Novo e Marques de Souza não houve aumento significativo no que se refere à suspensões e cassações. No primeiro município o número de condutores com CNH suspensa se manteve na relação com 2015 e 2016. Sete no primeiro ano e oito no segundo. No corrente ano houve dois registros. Nesse município foram três cassações, uma a cada ano.

Outro exemplo é Marques de Souza. Foram 12 suspensões em 2015 e 14 em 2016. Entretanto o número deve subir em 2017, uma vez que nos seis primeiros meses já somam-se oito casos. Nesse município foram duas cassações em 2015 contra cinco em 2016. Nenhum caso foi registrado esse ano.

O capitão Ricardo Machado da Silva que responde provisoriamente pela 3º Companhia do 22º Batalhão de Arroio do Meio revela que o alto índice de suspensões e cassações se deve ao aumento na fiscalização nesses municípios. Cita que operações, a exemplo da Avante, são realizadas com frequência com o objetivo de inibir a criminalidade e irregularidades no trânsito. “Essas operações são realizadas em pontos estratégicos desses municípios como em acessos e em locais e dias de maior fluxo de veículos a exemplo de fins de semana. Esses pontos são previamente estudados para que a operação tenha êxito”, completa Machado.

A diferença entre cassação e suspensão

É preciso diferenciar a suspensão e a cassação da CNH: no primeiro caso, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que o documento fique suspenso de um a doze meses, sendo necessário cursar aulas de reciclagem e passar por uma prova de legislação para reativar a carteira no sistema informatizado. Enquanto isso o documento fica retido no Centro de Formação de Condutores.

Já o condutor que tiver a carteira cassada precisa esperar dois anos para dar início a todo o processo de habilitação desde o princípio, como se nunca tivesse sido condutor anteriormente.

Por daiane