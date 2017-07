Futsal

Em Travesseiro, iniciou na noite da última sexta-feira, o Campeonato Municipal de Futsal – Copa 25 Anos de Travesseiro. A promoção é da Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) com apoio da Administração Municipal. O certame será disputado por 17 equipes, divididas nas categorias Força Livre, Feminino e Sub-16.

Na primeira rodada jogaram pela categoria Força Livre, Los Amigos 3 x 0 Real Travesseirense; Laranja Mecânica 5 x 2 Mercenários; SPT 1 x 4 Renegados; Oque Importa 2 x 0 Maragatos e São João 1 x 1 Esquadrão.

O torneio continua na noite desta sexta-feira, dia 07, com a realização dos jogos da segunda rodada no ginásio do Travesseirense, onde jogam Oque Importa x Mercenários (Força Livre), Esquadrão x Renegados (Força Livre), Mercenários x Mulekes da Base (Sub-16), SPT x Real Travesseirense (Força Livre) e São João x Maragatos (Força Livre). O horário dos jogos não foi divulgado pelos organizadores.

Por daiane