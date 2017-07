Bocha

Paulo Bersch, responsável pela organização do Campeonato de Bocha Noturno de Arroio do Meio, realizou reunião com os representantes de equipes na segunda-feira à noite no ginásio Ade Sport Center. Nesta reunião, além de receber a confirmação de sete equipes, foi definida a fórmula de disputa e feito o sorteio dos jogos da primeira rodada. O torneio inicia na noite do dia 11 de agosto com jogos sempre nas sextas-feiras de noite e nas vésperas de feriado.

Na primeira rodada jogam Bar Marel x Palmense, Bar do Emílio x Brasil e Rui Barbosa x Glória. Folga o Dona Rita. Cada partida será disputada com um jogo de dupla e dois jogos de trios.

Por daiane