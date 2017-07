Geral

O Centro da Poesia de Rua de Arroio do Meio organiza para este sábado, dia 29, a primeira batalha de rimas. O evento ocorre na pista de skate da Área de Lazer Pérola do Vale, no Centro com início às 17h.

A temática da Batalha das Rimas é semelhante a Batalha do Conhecimento, promovida pelo Grupo RBS, no Jornal do Almoço. Cada MC poderá trazer sua beat por celular, que será amplificada em um sistema de som. “A intensão é usar a cultura do Rap e Hip Hop contra a violência, pobreza e drogadição, em favor da busca do sonho pela liberdade”, comentam os organizadores Jean Nicolei, 16 anos morador do loteamento Glória e Jhonathan da Silva, 15 anos, morador de Bela Vista.

Os promotores do evento pretendem atrair a participação de pelo menos dez competidores, sendo que quatro já estão. O custo da inscrição será R$ 10, por MC. A escolha do melhor será feita aclamação da plateia, que receberá como prêmio o valor arrecadado em inscrições.

Não está descartada a participação de MC Zê Santana, de Barros Cassal, vencedor da Batalha do Conhecimento do Jornal do Almoço. No local também serão comercializados água mineral e refrigerante para ajudar o Centro de Poesia, que hoje conta com seis integrantes e está na busca por patrocínio para confecção de camisetas, aquisição de microfone e caixa de som. Mais informações sobre o evento deste sábado podem ser obtidas através do contato 9.9766-6329, com Jean.

Por daiane